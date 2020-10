La bailarina brasileña Paloma Fiuza, también conocida como "Pops" en su recordado paso por la televisión chilena, triunfa desde hace unos años en la pantalla chica peruana. Por ese motivo contó a RPP que desea ser madre, pero todavía no es el momento, por lo que congelará sus óvulos: "Este año se frenó todo por el tema de la pandemia. Por ahora no puedo tener un bebé, me encantaría, así que será más adelante". Hace un año está pololeando, pero no ha querido hacer pública a su pareja: "estamos felices, creo que estoy en una etapa buena en lo profesional y mi corazón está tranquilo".

