Pamela Díaz contó que sufrió acoso de famoso deportista: "Creyó que era sensual"

La modelo y conductora Pamela Díaz estrenó un nuevo capítulo de su programa "Sin editar", donde entrevistó a Nacho Gutierrez y le confesó una incómoda situación que vivió con un deportista.

"¿Nunca has besado a alguien y cómo que chocas, y no funciona?", preguntó la "Fiera" y contó la situación de acoso que sufrió por parte de un famoso que no besaba bien.

"Me gustaba él físicamente y todo, es conocido. Me besó, me agarró y da un beso, y cuando me da el beso, tenía frenillos y chocaba con mi boca. Y le dije 'amigo, no está dando buenos besos'. Y va y agarró un pecho", contó.

"Como me besó mal y me agarró un pecho, me enojé, y me echó cagando. Me dijo: '¿qué te haces la difícil?'. Me dio el besó, creyó que era sensual, no sé, y me agarró así la pechuga y yo como 'hueón no va, no quiero, no me gusta'", agregó.

La discusión subió de nivel: "Me dijo '¿sabes qué? No te hagas la difícil'. Y me echó. Dije 'hueón qué te creí', algún día voy a ser más conocida que voh'. Y soy más conocida que él".

Díaz no quiso revelar la identidad del hombre de la historia, pero sí confirmó que es un deportista. "No lo voy a decir, en el libro va (...) es un deportista", dijo.