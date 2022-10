Pamela Díaz demandó a sus ex por deudas de pensión alimenticia: "Estoy pidiendo lo justo"

Pamela Díaz se lanzó con todo contra los "papitos corazón" y reveló que dos de sus ex deben la pensión alimenticia, por lo que los demandó.

En el programa "Juego Textual" de Canal 13 contó que el padre de su hija Pascuala, Fernando Téllez, "está preso hoy día por no pagar la pensión alimenticia y por otras cosas".

En sus redes sociales ahondó en el asunto: "Vengo saliendo del Banco Estado. Temazo: pensión alimenticia. Soy parte del ochenta y tanto por ciento que trabaja, se saca la cresta y mantiene a sus hijos sola, tanto emocional como económicamente", sinceró.

"La Fiera" detalló cada uno de los dos casos con sus ex maridos: "Primer finado, hace 14 años que no lo demandaba, lo demandé en septiembre del año pasado, tonta yo, nada que decir, por los derechos de mis hijos, 290 mil pesos me paga por cada niño, hace cinco meses que no paga".

"Otro finado: no ve a mi hija hace tres años y hace dos años que no paga la pensión alimenticia. Hay un vacío tremendo. Yo de verdad que (del banco) salí con rabia, me dieron ganas de llorar, de gritar… digo '¡hueón... que injusto!'", relató.

En ese sentido reflexionó sobre quienes no pagan la pensión para sus hijos en el país, donde en noviembre de este año comenzará a regir un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que eleva las sanciones. "Yo digo '¿En que momento va a cambiar esto? ¿De qué me sirve que los papitos corazones vayan a dormir? Duermen mal'. Yo estoy todos los días (con mis hijos), veo si están enfermos, si les va bien o les va mal", planteó.

“Yo no estoy pidiendo ayuda, estoy pidiendo lo justo que son los derechos de mis hijos. Si a mí me va bien y a la otra persona no le va tan bien, lleguemos a un acuerdo. El que gana más paga más, pero tiene que haber un apoyo. Yo no puedo estar todos los meses pasando la misma humillación de llegar a fin de mes y ver si han pagado", remató la modelo.