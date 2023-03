Pamela Díaz entregó inéditos detalles de su matrimonio televisado con Manuel Neira: "Encontré que era como falso"

En conversación con Fernando Godoy en un nuevo capítulo de su programa de Youtube "Terrazas Stones", Pamela Díaz reveló la trastienda de su matrimonio con el exfutbolista Manuel Neira, transmitido en vivo.

En un momento, Godoy lanzó una directa pregunta: "¿Te arrepientes de haber televisado tu matrimonio?", a lo que "La Fiera" replicó que "no, uno porque yo jamás voy a invitar a 500 personas a un matrimonio, porque igual me van a pelar. Y tampoco tenía la plata para invitar a 500", refiriéndose a que CHV pagó la ceremonia.

Aunque a pesar de asegurar de que "en ese tiempo nos amábamos con el 'finao'", Díaz señaló el instante que estuvo a punto de dar un paso al costado: "en un momento me iba a arrepentir, cuando él entra y yo miro para atrás y digo 'no, me está leseando, no, no, ¿por qué no me dijo eso antes?'".

"Cuando se alisó el pelo... yo sé que a lo mejor sueno pesada y todo, pero no sé, dime antes y muéstrame una foto antes. ¿Cómo vas a llegar así? Si es el día más importante de tu vida", rememoró.

¿Y lo mandaba el curita?", preguntó Godoy, a lo que la modelo asintió "el curita no cachaba nada, no sabe lo que es la tele, ni las cámaras, a lo más trataba de hacerlo como le habían dicho", rememoró Díaz. "Y de repente, no sé qué productor le dice al cura (hace señas con las manos)", recordó.

Díaz rememoró que era para hacer un alargue "porque nos estaba yendo bien", aunque el sacerdote no se dio cuenta. "De repente pasa alguien así (gateando y susurrando) 'señor, tiene que alargar'. Yo miraba todo esto y dije 'Dios no quiere que me case, esto es una señal', era como raro para el cura".

"Yo decía: 'no, me quiero ir, me quiero ir'. Es lo único de lo que me arrepentí, lo encontré que era como falso", manifestó al recordar que terminó siendo entrevistada por el cura en el momento.