Pamela Díaz sobre pedirle disculpas a Carolina de Moras: "¡Cómo se te ocurre!"

La teleserie entre Pamela Díaz y Carola de Moras continúa generando declaraciones y desde ambas partes.

Este martes en una nota del matinal "Muy Buenos Días" ambas expusieron sus posturas, despues de que Díaz terminara fuera de "La Mañana" por cuestionar a De Moras por ser "la mala copia de Tonka Tomicic".

Consultada por la salida de Díaz, la actual conductora del matinal de Chilevisión sostuvo que "es parte de la decisión de los ejecutivos, porque ellos lo decidieron, tiene que acatar y nosotros queremos construir un equipo. Y para construir equipo, tenemos que estar todos alineados en una línea".

"¿Qué es ser alineada? ¿Ella sabe lo que es eso?", fue una de las quemantes respuestas de Díaz, en referencia a cuando De Moras decidió plegarse con su canal antes que apoyar a Ignacio Gutiérrez al ser discriminado por su orientación sexual por las anteriores autoridades de la señal de Turner.

Díaz también sostuvo que "yo no estaba conforme (con estar en el matinal). Yo pedí irme y no me dejaron. Cuando los del otro lado quieren quedar bien con todo el mundo, yo les digo siempre la verdad".

"A mí nunca me ha interesado tener una relación con ella (De Moras), porque no me gusta ella y también viceversa, porque si no te saludai, de ninguno de los dos lados, no hay ningún tipo de conversación".

Mientras que la ex animadora del Festival de Viña del Mar al ser consultada por una supuesta reunión que tuvo con los ejecutivos para sacar a Pamela de sus filas, planteó que "no tengo ese estilo. Paren que me carguen que yo saco a uno y a otro. Acá yo no decido nada. Soy nadie más que una empleada de este canal".

"Y creo que hay que tener un poquito de racionalidad y pensar que estas son decisiones que toman el ejecutivo. Si fuera por eso, le pediría a los ejecutivos que me den estelares, programas, todo tipo de cosas que no estoy".

Finalmente, el reportero de TVN le preguntó a Pamela Díaz si estaba dispuesta a pedirles disculpas a De Moras, ella sonriente respondió: "¿Por qué dije que era la mala copia de la Tonka? ¡Cómo se te ocurre!".

Aquí se pueden ver las declaraciones completas entregadas a "Muy Buenos Días":