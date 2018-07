Pamela Leiva cansada de la crueldad en su contra: Me critican por mi piel flácida

60 kilos bajó la comediante y actriz Pamela Leiva, después de que pasó por el reality "1810". Su combate contra la obesidad mórbida que padecía ha sido duro, sobre todo por la gran exposición que tuvo en televisión, sumado a los juicios constantes que le hacen en redes sociales.

A pesar de que sus rutinas de humor usualmente recurren al tema de sus defexctos físicos para cobrar fuerza, Leiva se mostró cansada de los cuestionamientos por su físico, en conversación con "Intrusos".

"Me critican por mi piel flácida y porque tengo la piel suelta", explicó al programa de La Red. "La gente sabe que tengo un problema de obesidad mórbida, pero hay gente que es cruel".

La nota que le hizo "Intrusos" desató todo lo contrario: una seguidilla de mensajes de apoyo aparecieron cuando el video fue cargado a la cuenta en Youtube.

"Sí tú te sientes bien no tomes en cuenta las críticas, sé feliz"; "no pesques, te ves regia ahora"; y "esa es envidia no hagas caso tu eres muy linda tanto por dentro como por fuera", fueron algunos de los mensajes expuestos en el muro de la publicación.