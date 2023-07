Pancha Merino detalló los síntomas de seria enfermedad que la llevó a la clínica

La actriz Francisca Merino detalló las complicaciones derivadas de una compleja enfermedad que sufrió y que la hizo terminar en un recinto de salud.

En conversación con José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña en "Tal cual", la panelista del programa comentó los síntomas que la alertaron.

"Me dolía la cabeza, tenía náuseas, no quería comer nada, da mucha fiebre, te duele todo el cuerpo, te duele hasta el pelo. Todo", comentó Merino, quien finalmente recibió el diagnóstico de pielonefritis, enfermedad del tracto urinario que termina afectando los riñones.

De hecho, creyó que se trataba de una afección que ya había vivido antes. "Es que a mí me había empezado y yo, de hecho, no tenía grandes síntomas. Pero sí tenía los dolores y como ya me había dado, ya estaba intuyendo que era lo mismo"

"Cuento corto, me fui a la clínica, me hicieron los exámenes y ahí me pusieron medicamento a la vena. Y bien, me alivió la fiebre y los vómitos", cerró.