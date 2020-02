Pancho Saavedra y su fama en redes: "Me enseñaron a llegar siempre con una cosita en las manos"

En una noche marcada por los problemas de audio de Ricky Martin, hubo un audio que se escuchó durante toda la rutina de Stefan Kramer: la risa de Francisco Saavedra se escuchó con nitidez.

Luego de semanas de polémica por unos memes en redes que lo molestaron, pues lo dejaban como "aprovechador" de la comida de las casas que visita, el comunicador de "Lugares que hablan" y jurado del Festival de Viña sacó la voz.

"Debo reconocer que cuando vi lo del 'Cazuelas' me piqué, pero cinco minutos. Empecé a leer y no sabía por qué era trending topic. Esto es como en el colegio, el que se pica pierde. Pero después me reivindiqué", contó a "Bienvenidos".

"A mí me enseñaron de chiquitito de llegar con una cosita en las manos. Uno no puede por nada del mundo rechazar cuando alguien te dice 'prueba este pebre de cochayuyo' o esta empanada. Pero de bolsero no tengo nada", remató.

