Pareja agredida por Uri Uri regresó a Santiago: Fue una situación traumática

En prisión preventiva se encuentra el ex chico reality Uri Uri Pakomio luego de golpear a su pareja, Macarena González.

Este hecho ocurrió en Isla de Pascua, lugar que la mujer dejó para regresar a Santiago y reunirse con su familia.

"Estoy súper tranquila, obviamente que estoy triste, pero ya estar aquí en Santiago con mi familia, con las personas que quieren lo mejor para mí ya me hace estar más tranquila", sostuvo a "Intrusos".

Sobre lo que vivió, fue clara. "Es una situación traumática que no se la deseo a nadie, es terrible que existan personas así en el mundo, que te hacen daño".

También sostuvo que no puede entregar mayores detalles de la agresión que sufrió, puesto que tiene órdenes de la fiscalía de no decir nada al respecto.