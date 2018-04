Pareja de Martín Cárcamo habló de la relación y asegura que no se van a casar

Acostumbrada a no hablar sobre su relación con Martín Cárcamo, la maquilladora Alejandra del Sante decidió romper su silencio y entregar algunos detalles que han aparecido en los últimos meses.

En conversación con La Cuarta, la experta en maquillaje de gente como Tonka Tomicic y Mayte Rodríguez, explicó el significado detrás del anillo que le regaló el animador de "Bienvenidos".

"El anillo fue un regalo de Navidad, no de compromiso. El compromiso lo tenemos implícito dentro de nuestra relación. Pero no, no es un anillo de compromiso. No nos vamos a casar. Estamos bien así", dijo.

"Todavía no y no hay ninguna novedad. Estamos muy bien", complementó sobre ese punto.

En otra arista, le preguntaron si Cárcamo es muy vanidoso en el tema maquillaje. "No, nada. Lo menos preocupado que hay", lanzó.