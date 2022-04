Paris Hilton no puede esperar a ser mamá: "Me encantaría tener mellizos"

La empresaria Paris Hilton (41) está cursando los momentos más felices de su vida y recientemente reveló su anhelo de dar un paso adelante después de haber contraido matrimionio a finales del año pasado.

En conversación con Nikki y Brie Bella en un capítulo reciente del podcast "The Bellas", la exchica reality hizo un recuento de cómo han sido los meses posteriores tras haber oficializado su relación con el empresario Carter Reum (41).

"Amo estar casada. Siento que por fin he encontrado mi pareja perfecta y me siento tan segura. Por fin tengo mi casa y no puedo esperar a formar una familia y tener hijos", expresó Hilton.

Añadió que la idea de tener hijos en común surgió tan solo meses de haber comenzado su relación, mientras que últimamente han conversado sobre la idea de tener mellizos.

"Creo que sería maravilloso", aseguró, añadiendo que le gustaría tener un "niño y una niña gemelos sólo para, como, conseguir ambos, pero pase lo que pase. Pero me encantaría eso o niñas gemelas porque me encantan las niñas", dijo.

Anteriormente, aseguró que fue Kim Kardashian quien le explicó que a través de la fertilización y vitro podía escoger dos hijos simultáneamente: "Antes no sabía nada sobre el tema", develó.

Hilton se casó con Reum en noviembre del año pasado en una pomposa ceremonia que duró tres días, celebrada en la hacienda de su abuelo, Barron Hilton. En la ocasión, la diva usó siete vestidos de novia.