Parived habló por primera vez tras allanamiento y formalización por Caso Relojes

Parived se refirió por primera vez a lo ocurrido en su casa con Tonka Tomicic en medio de la investigación del Caso Relojes.

Marco Antonio López, su verdadero nombre, realizó una entrevista a La Tercera, en la que abordó distintos temas relacionados con la investigación pero además su relación con Tomicic y la imagen que se proyecta de él.

Según comentó, el allanamiento a su casa lo pilló fuera y fue la animadora de Canal 13 quien recibió a la PDI. "Yo estaba buscando un gatito negro feral que se me perdió. Soy muy apegado a los animales y justamente esa mañana fui al cerro a buscar a Nuno", explicó.

"Uno nunca está preparado para esto. Te viene una sensación de shock, sobre todo porque sientes también la angustia de Tonka", expresó Parived, quien confesó que "nunca elegí una situación pública, simplemente me enamoré de una persona y la acompañé desde hace 22 años".

Tonka y Felipe Camiroaga

Asimismo, afirmó que "algunas personas decían ¿cómo la Tonka está con este viejito? ¿Por qué no está con este señor? Que en paz descanse". Consultado si se refería a Felipe Camiroaga, respondió: "Sí".

"La gente crea estereotipos, asociaciones de imágenes, circunstancias, las parejas perfectas, y bueno... nunca llené el colectivo imaginario de la pareja hollywoodense o perfecta", declaró.

Parived también se refirió a la imagen que la sociedad tiene de él. "Se ha hecho de mí un fetiche y, de alguna manera, se me caricaturizó. 'Se levanta tarde, es flojo, etc.', todas esas descalificaciones que forman parte un poco del universo del espectáculo".

"Cuando he tenido la oportunidad de ver lo que se dice y lo que se muestra, están hablando de una persona que yo no conozco, no sé quién es, tiene vida propia, por decirlo, es una creación", dijo López.

"Yo me levanto a las 5 de la mañana, no tengo memoria de haberme levantado a las 10 de la mañana. Duermo cinco horas al día", aclaró.

Parived en medio de la investigación del Caso Relojes

Sobre la investigación y formalización, Parived repite su inocencia: "Yo sostengo mi inocencia frente a todo lo que se especula alrededor de esta causa, si no, no estaría acá, no tendría la tranquilidad que tengo".

"Soy conocedor de antigüedades, relojes y joyas, tal y como existen personas que saben de pintura y escultura, y por eso mucha gente me hace consultas. Pero no es ese mi negocio, como menos aún lo es la compra y venta de especies de origen ilícito", expresó.