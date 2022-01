"Pasé tantos años sin salir de mi casa": Taylor Launter recordó invalidante época de acoso

El actor Taylor Launter (29), reconocido por haber interpretado a Jacob Black en la adaptación cinematográfica de "Crepúsculo", aseguró haber sufrido durante esa época, que justo coincidió con su momento peak de fama.

En una entrevista con Today Show, la estrella adolescente de esa época expresó que el acoso que sufría al abandonar era tan invalidante, que evitaba ir "al supermercado, malls y especialmente cines", aseguró.

"Pasé tantos años sin salir de mi casa, o si salía, me ponía sombrero, gafas de sol, y simplemente, sintiendo miedo. Se acumuló algo dentro de mí donde, no lo sabía, pero estaba asustado. Me ponía súper ansioso al salir. Así que simplemente no lo hice".

Launter rememoró una situación que lo marcó, cuando en un aeropuerto "miles de fanáticas" gritaron ante su presencia. Con respecto a la situación general, aseguró que "se volvió frustrante porque solo quería vivir una vida normal", expresó.

Sin embargo, y pese a la molestia que el acoso producía en él, comenzó a notar que el paso del tiempo significó que el bullicio fuera disminuyendo.

"Pero luego, cuando te quitan todo eso, empiezas a cuestionarte a ti mismo y empiezas a decir 'Oh, ¿la gente ya no se preocupa por mí?' Y desaparece un poco. Lo notas y esa es la parte peligrosa, porque eso realmente puede alterar tu mente", dijo.