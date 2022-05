"Pastelito" molesto por comparación de la Convención Constitucional con el circo: "Queremos respeto"

El payaso "Pastelito" reveló su molestia por la comparación que se hizo en la Convención Constitucional con el circo, afirmando que se "siente afectados".

Agustín Maluenda, su verdadero nombre, reaccionó a los dichos de John Smok, secretario de la Convención, quien días atrás, ante un ruido de los convencionales, dijo con micrófono abierto "¿qué vamos a hacer con este circo, Presidenta?".

"Quiero compartir el malestar, no solo de mi parte, sino de un gremio total de gente que no molesta a nadie", dijo Maluenda en el programa "Me Late" de TV+. "Entonces, cuando somos mencionados de esta manera para querer ofender, para decir que hay un desorden, nos sentimos afectados", afirmó.

"Nosotros nunca nombramos ni a los profesores, ni a los doctores o los ingenieros. Respetamos a todas las áreas, entonces queremos lo mismo", expresó "Pastelito".

"Cuando dicen que el circo es desorden, que es una payasada, nosotros nos sentimos mal", se quejó Maluenda.