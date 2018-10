Patricia Larraín se "tiró al suelo" para obtener beneficios publicitarios

La gloria de la televisión quedó en el pasado y ahora son otras las fórmulas para obtener recursos para subsistir. Eso lo entendió Patricia Larraín, quien ha cultivado un perfil de "influencer" que, por lo que se puede apreciar, le está reportando beneficios.

Justo en "época de alergias", la ex panelista de "SQP" se plegó con una firma de productos de limpieza para el hogar y los está promocionando en su cuenta de Instagram.

Para ello tuvo que literalmente lanzarse al suelo y entregar su "mejor" pose para promover los productos, dedicandole una sentida mención a su asesora del hogar.

"Aunque muchos no lo crean, ayudo harto a la Nancy porque ME ENCANTA y porque soy consciente que la pega es HARTA (De hecho, ahora es hasta buena fotógrafa!!! Tierna! Gracias Nancita)", escribió la ex pareja del "Chino" Ríos.

Larraín se suma a otros reconocidos rostros que han cosechado más de una burla, por mostrarse en situaciones que han sido consideradas inverosímiles por sus seguidores.