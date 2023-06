Patricia Maldonado dio detalles de su accidente: "Me dijeron usted es dura de matar"

Tras volcarse en su camioneta la semana pasada, Patricia Maldonado entregó detalles del accidente, además de mostrar las secuelas que dejó en su rostro.

"Sentí que di más de ocho vueltas en el aire y les pedí a mis padres, ya fallecidos, que me ayudaran", recordó la reconocida pinochetista en conversación con Las Últimas Noticias.

"Nunca pensé en la muerte ni se me pasó la vida por delante, estuve consciente en todo momento, no perdí el conocimiento", agregó, revelando que su mayor temor "era que el auto estallara porque justo había llenado el tanque de bencina el día anterior".

La excantante contó que, al momento del impacto, las bolsas del airbag no funcionaron, motivo por el que su cara recibió varios golpes.

"Tengo el ojo derecho en tinta. Pensé que me había quebrado la nariz. Tengo 72 años y en cualquier momento los huesos se te quiebran y no tengo nada, salvo contusiones múltiples. En el Hospital Militar me dijeron 'usted es dura de matar, señora'", afirmó la panelista de "Tal Cual".

Maldonado, que baraja la posibilidad de contratar un chofer para evitar volver al volante, aseguró que ahora quiere disfrutar de esta "segunda oportunidad" para estar junto a su familia, por lo que, pese a que regresará a trabajar, afirmó que pretende "disminuir un poco" la carga laboral.