Paul Mescal reveló estar "demasiado asustado" cuando conoció a Pedro Pascal antes de "Gladiador 2"

El coprotagonista de la secuela de "Gladiador", Paul Mescal, aseguró que se sintió intimidado en el momento que debió introducirse a su próximo compañero de reparto, Pedro Pascal.

Durante una entrevista a Esquire, el actor de "Aftersun" se sinceró sobre su primera interacción con la estrella de "The Last of Us", que ocurrió en un aeropuerto de Los Ángeles.

Según Mescal, él estaba "demasiado asustado" para acercarse a Pascal, protagonista del filme dirigido por Ridley Scott, quien dará vida al tiránico emperador romano Carcalla.

¿Qué cualidad destacó Paul Mescal de Pedro Pascal?

Sin embargo, Mescal pronto se percató que no había nada que temer, pues relató que el chileno finalmente "se acercó y parecía tan genuino".

El actor agregó que tiene intención de quedar con Pedro Pascal, fuera de los focos. "Tengo muchas ganas de salir con él".

¿Cuándo se estrenará "Gladiador 2"?

La huelga de actores y guionistas de Hollywood se tradujo en que varias películas retrasaran sus grabaciones y por ende últimos pasos de la producción.

A "Gladiador 2" aún le queda un tercio del plan de rodaje, que ya se había efectuado en Malta y ahora se trasladaba a Marruecos.

Por este motivo, presumiblemente el filme que también contará con la intepretación de Denzel Washington, tiene su estreno contemplado para noviembre de 2024.