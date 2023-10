Paul Vásquez ofrece recompensa por recuperar el icónico gorro del "Flaco"

El comediante Paul Vásquez hizo un desesperado llamado para recuperar una de sus más preciadas pertenencias.

Tras la violenta encerrona de la que fue víctima este fin de semana, el humorista perdió varios de sus artículos personales. Pese a que el vehículo fue recuperado horas más tardes, algunos de esos objetos aún no han aparecido.

Uno de ellos es el icónico gorro que utiliza Vásquez cuando interpreta al "Flaco", su emblemático personaje que participaba en Dinamita Show.

El traje y los zapatos que me compró mi mamá ya no me interesan... solo el gorro", dijo en sus redes sociales, bromenado con su famosa frase. "El gorro es de mucha importancia para mi porque he vivido muchas alegrías con él", agregó.

Es por eso que sostuvo que "no me interesa nada más que recuperar mi gorro y me veo en la obligación de ofrecer una recompensa".

Dicho artículo ha sido utilizado por Paul Vásquez durante sus varias presentaciones en festivales y en televisión.