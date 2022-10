Paul Vásquez reveló que su hija quedó embarazada de hermanastro: Se enteró el día del parto

Paul Vásquez, más conocido como "El Flaco", contó en un nuevo capítulo de "Juego Textual" una historia "de película" que vivió junto su familia.

El comediante reveló la historia del embarazo de su hija Harbby, de 20 años, del que se enteró el mismo día del nacimiento del bebé.

Todo comenzó cuando lo llamaron por teléfono desde la urgencia de maternidad del hospital para que fuera de inmediato sin más detalles. Cuando llegó al hospital, un doctor le contó que su hija estaba en trabajo de parto.

"Mi hija dormía en la cama de mi mujer, la Giovi, cuando yo no estaba, y ni ella se dio cuenta de lo que pasaba. Además, usaba ropa ancha, y como es maceteada, nadie supo", contó.

Otra sorpresa fue la que se llevó cuando preguntó quién era el padre de la bebé. En ese momento se enteró que era Tomás, hijo de su pareja Giovanna. "Nosotros los veíamos siempre unidos, iban para todos lados juntos. Yo los veía como hermanos, eran bien hermanables", explicó.

Tras el parto, abrieron la cortina y estaban todos, incluido el papá del bebé, que según cuenta, recibió de inmediato el soporte emocional de la familia.

"Afuera los reúno a todos y les digo: 'Aquí no quiero que nadie me trabaje ni me critique a Tomás y Harbby hablándome de moralidad. De aquí en adelante todos vamos a ser su red de apoyo'", finalizó.