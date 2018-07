Paula Bolatti se quedó dormida en plena selva amazónica: Pude haber sido comida por una anaconda

Paula Bolatti fue una de los 40 invitados influencers que la agencia Masai Travels, propiedad del rostro de Canal 13 Claudio Iturra, llevó hasta el amazonas boliviano.

La idea de la firma era demostrar por medio de los convidados que cualquiera puede asistir a un viaje aventurero de este tipo, incluso a quienes se reconocen como amantes de las ciudades, como la modelo argentina.

Pero Bolatti, relatando su experiencia a LUN, indicó que "sin entender mucho los peligros que pueden haber en un lugar como este, encontré un gato y ya era tarde. Me quedé en una hamaca afuera del lodge donde nos alojamos, haciéndole cariño al gato".

"De lo relajada que estaba escuchando los sonidos de la naturaleza me quedé dormida afuera toda la noche. La Pachamama me quiere porque pude haber sido comida por una anaconda o cualquier otro animal, menos mal que sobreviví. Los guías me retaron por esto", explicó.

Bolatti y otras personalidades, como Kel Calderon, se internaron en la selva amazónica por cuatro días, sin contar con electricidad o internet. Aseguró que vieron "caimanes, monos, garzas, miles de animales que viven en su hábitat natural".

Por eso, para la ex "Doble Tentación" el pasó fue una posibilidad para "conectarse con la naturaleza también, hay tanta biodiversidad en este lugar. Además, la posibilidad de conocer un lugar que está en Bolivia, tan cerca de nostros".