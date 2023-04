Paulina de Allende-Salazar tras su despido de Mega: "Ando como narcotraficante"

La periodista Paulina de Allende-Salazar reapareció tras su polémico despido de Mega por decir la palabra "paco" en plena cobertura de la muerte de un efectivo de Carabineros.

La comunicadora estuvo presente en un encuentro de la Universidad Diego Portales donde indicó que "la consecuencia del error que efectivamente cometí fue tremendamente más grave que el error mismo".

"A mí el despido no es algo que me quite el sueño, a mí me quita el sueño sentir que quizás hemos estado el último tiempo peleando entre periodistas y hemos perdido tal vez el darnos cuenta de lo relevante que somos en la sociedad", agregó De Allende-Salazar.

La periodista recordó que tras el incidente "tenía la opción de salir corriendo como delincuente, cosa que no soy, irme callada todo el trayecto hasta el auto o contestar. Y contesté lo que me surgió desde mi realidad, mi realidad fue: no soy yo la noticia, porque nunca soy yo la noticia, bajemos esto".

De Allende y su teléfono intervenido

Además De Allende-Salazar reveló en los días posteriores a su salida de Mega recibió numerosos mensajes de Whatsapp de apoyo, aunque también con mensajes de odio.

"Pasa un poco de tiempo en esa línea y en algún minuto vuelvo a ver mi Whatsapp y aparece que se ha intentado mucho entrar y no puedo ingresar las claves. Pregunté al día siguiente si a alguien lo habían tratado de estafar, pedirle plata, pero a nadie nada", agregó.

Luego de eso no pudo acceder a la red social por lo que "me quede sin mi red de apoyo cercana"

"Y como no pidieron plata, se generaron ciertas suspicacias, entonces ese teléfono no se ocupó más. así que ahora ando como narcotraficante, con dos teléfonos", concluyó.