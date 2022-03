Paulina Urrutia habla de la "avanzada etapa" del Alzheimer de Augusto Góngora

La actriz Paulina Urrutia habló sobre el estado de salud de su esposo, el periodista Augusto Góngora, quien desde hace años padece de la enfermedad de Alzheimer.

En entrevista con "Mucho Gusto", y a raíz del Día Intenacional de la Mujer, la ex ministra contó cómo han sido sus últimos meses cuidando a su marido, quien está "una etapa del Alzheimer avanzada, bien avanzada".

"Depende de ayuda para todo; para comer, para vestirse, para bañarse, para ir al baño. Está muy deteriorado físicamente. La verdad es que quedó con mucho daño físico y con mucho miedo. Cuesta mucho que camine, que se desplace. Ha cambiado mucho su realidad y la nuestra", detalló Urrutia.

"Dejamos de compartir la cama y eso fue lo más doloroso", agregó.

Góngora fue diagnosticado de Alzheimer a fines de 2014 y en 2016 se retiró de la vida pública, aunque "tenía mucha pena por no poder trabajar y eso le provocaba mucha angustia", aseguraba en aquella época su esposa, quien se ha hecho cargo de sus cuidados hasta hoy.

Sin embargo, aseguró que no ha sido sencillo: "Yo he visto en el Augusto esta tarea, que en el fondo es una tarea de vida. Yo hasta el día de hoy amo al Augusto. Claro, hoy estoy más comprometida con el dolor, y por supuesto que creo que nadie merece el dolor. El dolor hoy me tiene muy comprometida con él, pero no siento frustración, siento que es una etapa de mi vida, había que pasar por esto", reflexionó.

La actriz recalcó que él "está bien, estamos bien. Eso es lo que hay que hacer; ir acompañando esta enfermedad".