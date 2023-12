Pedro Carcuro y el fin de su era en televisión: "No tengo ansiedad por seguir"

El destacado conductor y relator deportivo Pedro Carcuro analizó su inesperado pero triunfal paso por los juegos Panamericanos y Parapanamericanos, además de relatar sus planes para el futuro.

Si bien Carcuro no tenía contemplado inicialmente trabajar en el evento deportivo, catalogó de "curioso" que se "fueron dando una serie de coincidencias, el canal tenía otro esquema, pero hubo circunstancias que me dejaron a mí en la primera línea".

En línea con tales declaraciones hechas a La Hora, aseguró que fue el director ejecutivo del área deportiva, Cristián Arriagada, quien le solicitó formar parte de las trasmisiones.

"Fue él quien me dijo que la idea era que yo fuera a los recintos, fuera a la piscina panamericana, estuviera en terreno, volviera al Estadio Nacional y me empapara de lo que eran los juegos", comentó.

En ese sentido, el periodista recordó las demostraciones afecto de la gente, que lo hicieron sentir "muy abrumador", pero que a fin de cuntas se tradujo como "uno de los momentos más lindos de mi carrera".

¿Qué dijo Pedro Carcuro sobre su salida de la televisión?

Carcuro, de 78 años, además visualizó su futuro próximo en la pantalla chica tras 54 años de carrera con altos y bajos. "Tengo la película clara, estoy en la tierra derecha, y no solo eso, estoy en los metros finales y los quiero disfrutar al máximo", dijo.

"Sería lindo los JJ.OO., el preolímpico sub 23, me motivo y me dan ganas de estar, pero no me quiero apurar, tengo conciencia de la edad, que el recorrido pesa y hay que ver", relató.

Aunque Carcuro fue sincero frente a las expectativas que se tiene a sí mismo: "No tengo ansiedad por seguir ni pena desmedida porque en algún momento tendré que bajar la cortina.

"Hay que ir paulatinamente bajando la intensidad del trabajo. Fue un trimestre bastante intenso, se me ha hecho duro, pesado, he sentido los golpes, soy un boxeador arrinconado, pero he tenido la determinación de seguir en pie", argumentó.