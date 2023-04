Pedro Pascal fue incluido entre las 100 personas más influyentes de 2023 por Time

La revista Time reveló su lista de las 100 personas más influyentes de 2023, que incluye al actor chileno Pedro Pascal.

En la selección, el protagonista de "The Last of Us" y "The Mandalorian" fue escogido en la sección "Iconos" junto a otros nombres como el Rey Carlos III, Jennifer Coolidge y Ke Huy Quan.

La actriz Sarah Paulson (protagonista de la serie American Horror Story) escribió el perfil de Pascal, afirmando que "no soy parcial, a pesar de saber durante 30 años lo que todos ustedes acaban de entender sobre Pedro: no estoy presumiendo, simplemente tuve la suerte de haber tenido su número de teléfono toda mi vida adulta. (Y no, no te lo daré)".

"Lo que te daré es la garantía de que todo lo que esperas que sea, lo es: poderoso, conmovedor, hilarante, tonto, capaz de tener las conversaciones más profundas, dispuesto a sujetarte el cabello cuando estás enfermo y en posesión de los hombros más anchos para apoyarse", siguió.

"No es un producto, es real. Por eso ha aterrizado con tanta seguridad en el cosmos, con una fuerza tan demoledora. En realidad, no es a su forma de Adonis a lo que estás respondiendo. Es la belleza que lleva dentro", expresó Paulson en el perfil para Time.

"Su luz interior es tan brillante que tus ojos simplemente tardan un tiempo en adaptarse. Pero ahora que lo has visto, también lo sabes. Él es todo el maldito asunto", sentenció.

Otras figuras reconocidas entre las 100 personas más influyentes de 2023 están Austin Butler, el Rey Carlos III, Joe Biden, Lula da Silva, Gustavo Petro, Elon Musk, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Beyoncé.