Pedro Pascal quedó helado luego de que periodista le mostrara tuits sexuales de fans

El actor chileno Pedro Pascal vivió un incómodo momento durante una entrevista con un medio hollywoodense.

Pascal fue abordado con la periodista, quien le mostó una lista de tuits sobre él y le pidió que los leyera en voz alta.

Lo que no se esperaba el protagonista de "The Mandalorian" y "The Last Of Us" es que los mensajes eran subidos de tono.

Evidentemente incómodo, pero con respeto, Pascal se negó a leerlos. "¡Sucios!", agregó.

"Esto es lo peor que he visto", comentó en Twitter un fan que lamentó la inapropiada situación.

Revisa el momento: