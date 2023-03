Pedro Pascal recordó su paso por "Buffy, la cazavampiros" tras publicación de Sarah Michelle Gellar

Durante el estreno de "The Mandalorian", Pedro Pascal reaccionó a la publicación de Sarah Michelle Gellar, donde la protagonista de "Buffy, la cazavampiros" recordó el cameo del actor en la serie.

"Lo recuerdo todo", señaló el actor de 47 años a Entertainment Tonight luego enseñarle la publicación, afirmando que Gellar "fue muy amable".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sarah Michelle (@sarahmgellar)

"Me acabo de enterar y estoy muy emocionado. No puedo esperar para recuperar mi teléfono y poder verlo yo mismo. Sarah Michelle Gellar me recuerda", dijo más tarde a Access Hollywood.

En tanto, la actriz de "Cruel Intentions" compartió a través de sus historias de Instagram la reacción del chileno, diciendo: "Como si pudiera olvidarte".

Fue en 1999 cuando Pedro, de 24 años en ese entonces, interpretó a "Eddie" en el primer episodio de la cuarta temporada, un joven que, tras coquetear con la protagonista, es atacado por vampiros y termina convirtiéndose en un no muerto, teniendo un trágico final.