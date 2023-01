"Pensé que me iba a morir": Solange Lackington rememora "experiencia horrorosa" tras operación

Este martes en la noche, la actriz chilena Solange Lackington será la próxima invitada del programa "Juego textual" de "Canal 13" esta noche y destaca como adelanto una compleja situación ocurrida años atrás donde creyó que su vida peligraba.

Entre los temas que revelará sobre su vida íntima, la intérprete de "Brujas" y "Soltera otra vez" recordó cuando se efectuó una cirugía estética en 2014 como preparación para hacer un desnudo en la teleserie "Chipe libre", pero todo salió contrario a lo planeado.

"Me agarré una infección en el postoperatorio y él no lo pesquisó a tiempo. Hice un principio de septicemia", relató y aseguró que estuvo "cinco meses con mi estómago abierto, me operó tres veces en dos meses y cuando quiso hacerme una cuarta intervención, le dije que no", reveló sobre la experiencia, que la hizo acudir a tribunales.

¡IMPERDIBLE! #HOY en un nuevo capítulo de #JuegoTextual con un gran invitado en una conversación al límite 🔥🔥 Solange Lackington 🤩#JuegoTextual LUNES Y MARTES después de #T13Central por las pantallas de #Canal13 🖥️💻📱 pic.twitter.com/MbMwNSIG6O — Canal 13 (@canal13) January 17, 2023

Sobre la situación, recordó que el médico "entonces me hizo un aseo quirúrgico en su oficina, sin anestesia ni nada. Fue una experiencia horrorosa», Después de lo ocurrido, perdió su rol en el proyecto y oportunidades laborales. "Yo en un minuto pensé que me iba a morir, no tenía energía de nada", sentenció

Contrario a tal adversidad, Lackington revelará los detalles del viaje a Aruba donde conoció a su actual novio de Países Bajos, con quien al principio inició una relación a distancia y que posteriormente se vino a vivir a Chile: "Mis hijos están felices con Marc", señaló.