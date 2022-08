"Pensé que nunca más nadie me iba a llamar": Ignacia Baeza creyó que saldría de la TV cuando reveló su relación lésbica

La actriz Ignacia Baeza conversó con Pancho Saavedra sobre su orientación sexual y los miedos que tuvo al contarle al mundo sobre su pololeo de tres años con la escritora chilena Florencia Eluchans.

Baeza fue consultada en el live de Instagram de Saavedra sobre si ocultó su relación por mucho tiempo y cómo se dio cuenta de su orientación sexual.

"Siento que no guardé un secreto porque no tampoco lo sabía. El estar con una mujer, que sería mi gran cambio de vida. (...) Yo me di cuenta cuando se despertó en mí ya más adulta, cuando me relacione con la que es mi pareja hoy", contó.

"Al verbalizar se hizo real y también sentía que era un acto de amor hacia mi pareja, porque estar viviendo una vida oculta", agregó.

Aceptó que pensó que tendría duras consecuencias laborales el contarle al mundo de su relación con Eluchans. "Pensé que nunca nadie más me iba a llamar, qué pena... Yo creo que eso ya no puede pasar, quiero pensar que eso ya no pasa", dijo.

Agregó que no "vive escondida" y que busca criar "hijos conscientes y libres". Ademásue quiere que vean a una "madre segura, feliz, con una pareja que los quiere".

Revisa el live: