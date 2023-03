"Perdonada por Dios": Naya Fácil reaccionó al resultado de su audiencia en Caldera

A través de sus redes sociales, Naya Fácil reveló el resultado de la audiencia que se llevó a cabo durante la mañana de este miércoles por el desnudo que realizó en la Iglesia San Vicente de Paul en 2019.

La influencer se mostró contenta con haber terminado con el caso con el que incluso tuvo una orden de detención en su contra, y aseguró a sus seguidores que "este pechito que está acá está en libertad. No hay multa, cero pesos, no hay disculpas públicas porque ya le he dado demasiado, no hay para qué más, ni nada".

Sin embargo, una de las condiciones que debe cumplir es mantenerse fuera de problemas legales durante un año, o de lo contrario se reabrirá la causa. "¿Cómo carajo me voy a mantener intachable un año? Si yo no soy tan problemática, si los problemas son los que me buscan", comentó a modo de broma.

Posteriormente la influencer aseguró que "según el magistrado y la Iglesia, Dios me perdonó, no lo estoy diciendo en burla ni nada, eso me lo leyeron textual. Dijeron que ellos no me van a hacer nada porque merezco el perdón de Dios, y la Iglesia. Así que estoy perdonada por Dios".

"Así que nada, estoy muy feliz por fin liberé de esta hueá, porque fue un proceso horrible para mí. Dios sabe que yo jamás hice eso con una intención de burlarme de él, sino de los curas. Y no, no le vi la cara a Brunilda, porque mandó a un representante. Así que Brunilda ya no nos tenemos mala, espero. Gente de Caldera, un beso gigante para ustedes" concluyó Naya Fácil.