Pincoya confirma cuenta de OnlyFans: "Una mujer de mi edad, sin miedo al éxito"

Jennifer Galvarini, mejor conocida como "Pincoya", quiere incursionar próximamente en la creación de contenido para adultos con una cuenta de OnlyFans.

Según contó la participante de "Top Chef VIP" al programa online "La Exclusiva", abrirá su perfil en la plataforma luego de someterse a una cirugía estética.

"Me voy a operar, me voy a hacer una abdominoplastia...pa' que me haga un buen OnlyFans", soltó la chilota, quien había bromeado anteriormente sobre unirse a la página.

Tras revelar esta sorpresa, la técnico en enfermería añadió: "¿Por qué no? Una mujer de mi edad, sin miedo al éxito".

Asimismo, recordó que en su paso por "Gran Hermano" se desnudó varias veces frente a las cámaras, nadando sin ropa en la piscina de la casa-estudio.

"Me vieron en pelota en el reality, pero ahora me verán enchulada", adelantó.