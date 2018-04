¿Planes de ser padres? Fernanda Figueroa y Joche hablaron de esta posibilidad

Fue en el reality "Doble Tentación" cuando Fernanda Figueroa y José Luis Bibbó se mostraron públicamente como pareja, sin embargo, su relación había comenzado mucho antes.

Son cuatros años los que llevan juntos e indudablemente que ya empiezan a pensar en el futuro.

Consultados por "Intrusos" respecto a la posibilidad de ser padres, ambos entregaron respuestas bien diferentes.

"Sí, me encantaría, tengo 33 años, igual la Fer tiene 23, en dos años me gustaría pero si viene antes bienvenido sea. Yo quiero tener un hijo", sostuvo el argentino.

Por su parte, la hija de Marco Antonio Figueroa puso cautela debido a su edad. "Obvio que me gustaría formar una familia pero ahora tengo recién 23 años, todavía mis planes no son tener hijos, más adelante quizás sí, pero por el momento no", dijo.