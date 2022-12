"Podría recordar temporada por temporada según mi aspecto": Matthew Perry revela la dura razón por la que no puede ver "Friends"

Tras la publicación de su libro de memorias "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", Matthew Perry ha vuelto a hablar de su adicción a las drogas y alcohol, viviendo su peor momento durante la filmación de la serie "Friends" la cual, ha dicho, no ha vuelto a ver desde su fin en 2004.

En una entrevista con Tom Power en el Hot Docs Ted Rogers en Toronto, Canadá, durante la promoción de su libro, el actor dijo: "No puedo ver la serie, porque estaba brutalmente delgado y la adicción me estaba golpeando demasiado", recordando que llegó a consumir 55 pastillas de Vicodín diarias y pesar 58 kilos, calificando aquellos años como "la peor época de mi vida".

"Podría recordar temporada por temporada según mi aspecto. No creo que nadie más pueda, pero ciertamente yo podría hacerlo. Por eso no he visto el programa, porque eso es lo que noto cuando lo veo", comentó Perry.

Sin embargo, el actor detrás de "Chandler Bing", se ha abierto a la posibilidad de ver la icónica sitcom estrenada en 1994, ya que "ha sido increíble verlo tocar los corazones de distintas generaciones" y "se ha vuelto algo importante y significativo".

El actor de 53 años, que fue parte del reencuentro de "Friends" de HBO Max el año pasado, se encuentra actualmente trabajando en un guión y promocionando su libro, con el que busca "ayudar a tantas personas como pueda".