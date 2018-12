Policía de Nueva York en alerta por mensajes con intenciones suicidas de comediante

El comediante Pete Davidson llevó a la policía de Nueva York a movilizarse hasta su lugar de trabajo luego de compartir mensajes con intenciones suicidas durante el sábado.

La figura del programa "Saturday Night Live!" publicó un mensaje alarmante y aparentemente suicida después de provocar una reacción violenta al defender a Kanye West.

"Realmente ya no quiero estar en este mundo. Estoy haciendo todo lo posible por quedarme aquí para ti, pero en realidad no sé cuánto más puedo aguantar. Todo lo que he tratado de hacer fue ayudar a la gente. Solo recuerda que te lo dije", escribió Davidson en Instagram el sábado, solo unos minutos antes de eliminar su cuenta.

El Departamento de Policía de Nueva York visitó a Davidson para asegurarse de que estaba bien. Un portavoz se negó a decir dónde se reunieron los agentes con el comediante.

Pese a los rumores, Davidson participó en la emisión de "Saturday Night Live!" pero solo presentó el número musical de Miley Cyrus. No estuvo en ningún sketch, aunque, de acuerdo a TMZ, se debió a que no asistió a los ensayos, por lo que no participó en el programa de NBC.

Davidson, de 25 años, sufre un trastorno límite de la personalidad y reveló en una entrevista que pensó en suicidarse a los 9 años tras la muerte de su padre. "Traté de ahogarme en una piscina cuando estaba en cuarto o quinto curso", contó, y agregó que "he estado entrando y saliendo de centros de salud mental" desde entonces.

Además, logró mayor notoriedad luego de mantener una relación con Ariana Grande hasta octubre pasado.