Pollo Valdivia se sincera sobre el cáncer de Claudia Conserva y el miedo de "perder a la mujer de su vida"

Hoy viernes será emitido una nueva edición de "Podemos Hablar" de CHV, donde el próximo invitado, Juan Carlos Valdivia, expondrá sobre la compleja situación emocional que ha enfrentado tras el diagnóstico de cáncer de su pareja, Claudia Conserva.

"Las cosas han ido mejorando con el tiempo, fueron períodos largos de angustia, pena y de incertidumbre, y también de felicidad porque son señales potentes que te indican que hay que estar siempre luchando", señaló a Jean-Philippe Cretton el animador de "Toc Show" de TV+ en un adelanto.

Asimismo, el "Pollo" actualizó el estado de salud de su esposa: "Ella está mejor, no se le ha dado el alta, es un proceso largo y los que han sido afectados por este tipo de enfermedades saben eso".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Carlos Valdivia Lena (@pollolibre66)

Enfatizó al respecto que "ha sido (un proceso) largo porque parece que la pena y el dolor no terminan nunca, pero rápido porque con la disciplina y la constancia que ha tenido Claudia hemos visto resultados".

"Uno por mucha experiencia que tenga en este tipo de situación, aquí se trata de perder a la mujer de mi vida, yo le dije como sigo sin ti, los niños harán sus vidas, pero que hago yo solo", señaló Valdivia, quien perdió a un hermano por cáncer en los setentas.

Durante la instancia, opinó que "la salud en Chile debería ser gratuita y de calidad de verdad, no se deberían hacer bingos, en Chile no se debería morir nadie por no tener el dinero para poder enfrentar una enfermedad"