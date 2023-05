"Por qué no me dejaste morir": Mauricio Flores reveló la cruda reacción de su hija al despertar del coma

A finales de marzo, Mauricio Flores encendió las alarmas al revelar que su hija había sufrido un accidente cerebrovascular, pasando casi un mes en coma inducido en un recinto asistencial del sector oriente de Santiago.

Ahora bien, el humorista, que estuvo alejado de los medios durante ese período, será uno de los invitados en el programa "PH: Podemos Hablar" de Chilevisión este viernes, donde se sincerará sobre el difícil momento familiar por el que acaba de pasar.

"Me llama mi hijo Danko y me dice: 'Papá vente a la clínica porque a la Danika le dio un ACV' (...) cuando salió el médico a conversar con nosotros nos dijo que mi hija tenía 15% de posibilidades de vivir", reveló el comediante en un adelanto del episodio.

"Para graficarlo como yo lo sentí, es como si a mi hija la hubieran desenchufado y después vuelto a enchufar un mes después, porque ella despertó y sabía su nombre, pero cuando le preguntaron qué día era y ella dijo 27 de marzo", explicó Flores, aprovechando de agradecer el apoyo que recibió, incluyendo a sus compañeros que debieron reagendar shows por su ausencia.

El recordado muñeco "Melame" se sinceró más tarde sobre el despertar de Danika, donde la joven de 25 años tuvo una cruda reacción: "Ella despertó revelándose contra la situación diciéndole a su mamá '¿por qué no me dejaste morir? yo no quiero vivir así', fue una situación muy fuerte para toda la familia escuchar que ella quería esto", confesó el humorista.

Sin embargo, Flores explicó que la pareja de la joven, quien la llevó a la clínica al sufrir el ACV, ha sido una parte importante de su rehabilitación, añadiendo también que Danika "es como el punto intermedio de todo, ahora están todos mis hijos unidos por su hermana".