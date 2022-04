"Por supuesto que le creo, soy su mujer”: Tonka rompió el silencio sobre el "Caso Joyas"

Pasaron meses para que Tonka Tomicic se refiriera a la investigación contra su marido, el empresario Marco Antonio López, más conocido como Parived, por el presunto delito de lavado de activos y contrabando de relojes robados.

La animadora concedió su primera entrevista a Francisco Saavedra, donde a través de un live de Instagram, se sinceró sobre el caso y contó cómo han sido los últimos meses alejada de las pantallas, luego de ser apartada del Festival de las Condes y del fin de Bienvenidos.

Tomicic no quiso profundizar en detalles íntimos, pero insistió sobre su inocencia y la de Parived. "Marco Antonio me ha dicho que ha actuado de la manera correcta, y yo le creo, soy su mujer", expresó.

"Ni siquiera lo han formalizado. No me corresponde hablar a mí por él, no soy quien debe dar sus respuestas. Él está dispuesto a hablar en Fiscalía y él me dice que tiene la conciencia limpia", agregó.

La modelo no quiso referirse a las conversaciones telefónicas que corroboran vínculos de Parived con contrabandistas, a la "carpeta filtrada" ni a la investigación del Ministerio Público a tres delitos asociados a la totalidad de la red criminal.

"Miraba la tele y no soy yo"

Pese a estar alejada de las pantallas, la exconductora de Bienvenidos recalcó que ha sido "muy potente prender la televisión y verte en el espacio de temas policiales".

"Estar del otro lado, estar expuesta, uno no está acostumbrado a eso. Pero vivirlo es súper impactante. En realidad, como dejé el matinal, veo poco ese horario por una decisión personal, tengo la suerte en este periodo de no dedicarlo a la televisión. Miraba la tele y no soy yo, no la reconozco, por las cosas que decían, por la forma en que hablaban", reflexionó la modelo.

"No he hecho nada incorrecto, no he hecho nada reprochable. Mi conciencia está totalmente tranquila. Pero cuando lo ves en televisión, realmente es impactante", agregó.

"Estamos muy unidos"

Tomicic también se sinceró con Francisco Saavedra sobre su relación y ganas de ser madre por primera vez. "Estamos muy unidos. Con los conflictos del matrimonio, pero vamos caminando juntos", contó.

Agregó que le "encantaría" tener a su primer hijo y está "visitando a algunos especialistas para lograrlo". "Sería un sueño maravilloso, pero hasta el momento no se ha podido", reflexionó.

Revisa la entrevista completa: