Presentador de "Man versus Food" estuvo al borde de la muerte por infección en su bigote

El conocido presentador del programa "Man versus Food", Adam Richman, contó que casi murió después de ser hospitalizado por contraer una infección en su bigote.

Durante una participación en el podcast "Celebrity Catch Up: Life After That Thing I Did", reveló que el susto médico ocurrió en Suiza, para un evento Michelin en 2018.

"Uno de los folículos de mi bigote parecía un grano y simplemente no estaba sanando bien. Fui a un médico y finalmente mi labio se infló como un plátano, fue grotesco. Recuerdo que fui a romper un trozo de cinta médica y no podía llegar a mis dientes", contó.

Richman fue diagnosticado con una infección por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA, por sus siglas en inglés), que "es causada por un tipo de bacteria estafilocócica que se ha vuelto resistente a muchos de los antibióticos que se usan para tratar las infecciones estafilocócicas ordinarias".

"Por el momento, nunca sentí que 'te vas a morir', nunca fue algo que postularon, pero siempre se entendió. Creo que no querían asustarme", dijo el presentador.

Richman necesitó una cirugía. "Me enteré por los cirujanos maxilofaciales que el área desde el interior de los ojos hasta la comisura exterior de los labios, lo llaman el 'triángulo de peligro' porque hay múltiples oportunidades para que una infección superficial se vuelva intracraneal", expresó.

"El médico dijo que podría haber sido cualquier cosa, desde un vaso de agua hasta una toalla de hotel, estrechar la mano de alguien y luego, invariablemente, tocarme la cara", afirmó.