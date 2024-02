Presidente Milei ninguneó a Lali Espósito: Cantante entregó dura respuesta

Una insólita polémica está protagonizando Javier Milei, el Presidente de la República de Argentina, con la cantante trasandina Lali Espósito.

Tras haberse enfrentado en redes sociales durante la campaña presidencial a fines del año pasado, el hoy mandatario volvió a atacar a la artista, calificándola como "parásito del Estado".

"¿Empecé yo? Ella empezó", relató el Presidente al ser consultado por la reciente edición del festival Cosquín Rock, del cual Espósito fue parte y donde lo criticó. "Si te gusta el durazno, báncate la pelusa. Si te gusta hacerte el guapo, aguántate que yo te responda. Además, si querés agredir, tenés que estar limpio", lanzó Milei.

Luego agregó que "si vos, un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista".

"Ella empezó":

Por las declaraciones de Javier Milei sobre Lali Espósito pic.twitter.com/HrU2NgQlE4 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 15, 2024

La respuesta de Lali a Milei

A través de sus redes sociales Lali Espósito publicó una extensa carta en la que respondía al Presidente argentino y donde relataba sus más de 22 años de carrera en la industria del espectáculo.

"No lo quiero aburrir", dijo tras detallar su currículum, y complementó que "lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre".

"Respeto, aunque no comparto, que su plan de la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonizacion de un industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento", agregó.

Finalmente Lali invitó a Milei a uno de sus conciertos por "poner en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario". "Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro", concluyó la cantante.