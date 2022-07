Profesora dejó su trabajo para ser actriz porno y grabó con un ex alumno: Era un famoso actor

Una profesora de 52 años decidió dejar la docencia para dedicarse al cine para adultos, usando el seudónimo "Mrs. Robinson". Increíblemente, la realidad superó a la ficción y, en ese mundo, se reencontró con un ex alumno que es un reconocido actor: Johnny Sins.

En la pandemia, la mujer se vio sobrepasada por problemas económicos y, tras la propuesta de un amigo, se unió a la plataforma de contenido erótico OnlyFans. Así empezó una carrera que despegó como avión.

En el podcast "Holly Randall Unfiltered", la "señora Robinson" confesó que una de sus primeras escenas porno fue con Johnny Sins, a quien le escribió por redes sociales, aunque no esperaba la respuesta que le dio, pues sólo pretendía que la promocionara con sus seguidores.

"Le envié un mensaje y le pregunté '¿quieres recomendarme?'. Él me respondió 'Dios mío, mi antigua maestra de enseñanza media, aquí está ella y aquí estoy yo, ¿tal vez deberíamos colaborar?'", contó Robinson.

When your former student @JohnnySins finds your #onlyfans 😱😇😏 pic.twitter.com/hIBijDIpJf