"Pronto estaremos juntas": Raquel Castillo confirma que encontró a su madre después de tres meses

La imitadora de los programas Talento Chileno y Factor X, Raquel Castillo, llevaba tres meses sin saber del paradero de su madre Rosalía del Carmen Garay Perez, de 81 años.

Este viernes, Castillo confirmó a través de un video en su cuenta de Instagram que su madre fue encontrada luego de haber pasado por el hospital de campaña del Espacio Riesco.

"Quisiera decirles que apareció mi madre, no he entablado conversación todavía con ella. Me dijeron que apareció en un hospital de La Florida", contó la imitadora que había contado a La Cuarta a principios de mes que su madre "había tenido un accidente en su casa donde se fracturó la cadera".

"Acá hay posibilidades de saber cómo está, te contestan y te responden", dijo.

"Estoy más tranquila después de meses de llamar, insistir. No me dejaban hablar con ella. Está recuperada de su cadera y pronto estaremos juntas y podremos hablar", finalizó.