Protagonista de "Prison Break" reveló que fue diagnosticado con autismo en 2020

Wentworth Miller, el actor que protagonizó la popular serie "Prison Break", publicó en Instagram, que en 2020 fue diagnosticado con autismo.

Con un cuadrado en blanco, Miller, de 49 años de edad, dijo que el diagnóstico fue "un shock" pero "no una sorpresa".

"Este otoño se cumple un año desde que recibí mi diagnóstico informal de autismo. Precedido por el autodiagnóstico. Seguido de un diagnóstico formal", escribió Miller.

"No sé lo suficiente sobre el autismo. (Hay mucho que saber). En este momento, mi trabajo parece evolucionar mi comprensión. Reexaminando cinco décadas de experiencia vivida a través de una nueva lente. Eso llevará tiempo", agregó el inglés-estadounidense.

Además de analizar el impacto de su mensaje y recomendar usuarios que visibilizan el autismo, Miller terminó diciendo: "También quiero decirles a las muchas (muchas) personas que, consciente o inconscientemente, me dieron ese poco de gracia + espacio extra a lo largo de los años, me permitieron moverme por el mundo de una manera que tenía sentido para mí o no tenía sentido para ellos... gracias".

"Y para aquellos que tomaron una decisión diferente ... bueno. La gente se revelará a sí misma", sentenció.