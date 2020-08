Protagonista de "Succession" reveló que se contagió de coronavirus

Brian Cox, el actor escocés protagonista de la serie "Succession", reveló en una entrevista que se contagió de coronavirus meses atrás y que no tuvo ningún síntoma.

El actor, de 74 años de edad, conversó con The Late Late Show de James Corden, donde contó que se enteró de que había contraído el virus en el Hospital Fairview en Great Barrington, Massachusetts, como visita de rutina por su diabetes.

"Fui allí, me sacaron sangre y me hicieron el test de COVID. Luego, mi médico me llamó y me dijo: 'Oh, felicitaciones. Lo has tenido'", contó Cox, junto con confirmar que tiene los anticuerpos.

Cox afirmó que "nunca sintió nada" y que la única sospecha que tiene es que en diciembre dirigió una obra de teatro en Londres, teniendo estornudos los días posteriores.

"El médico me dijo que tres de nuestros pacientes también tenían estos ataques de estornudos, y ese es un síntoma desconocido de COVID", afirmó el escocés.

Cox recibió en enero pasado un Globo de Oro al Mejor Actor de Serie Dramática por su rol de "Logan Roy" en "Succession" y postula en la misma categoría en los próximos Emmy de septiembre.