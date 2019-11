Protagonista de "Supergirl" relató haber sufrido violencia doméstica

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la protagonista de la serie "Supergil", Melissa Benoist, denunció ser una "sobreviviente de violencia doméstica".

En el emotivo video, la actriz no nombra a la pareja en cuestión y se limitó a describirlo como un tipo que podía ser "encantador, divertido, manipulador y desviado", contando que era más joven que ella.

"Soy una sobreviviente de violencia doméstica o violencia de pareja íntima, que es algo que nunca pensé que diría, y mucho menos transmitirlo", dijo, añadiendo que los actos violentos comenzaron luego de cinco meses iniciada dicha relación.

El primer acto, dijo, ocurrió cuando el hombre le arrojó un batido a la cara. Luego vinieron episodios similares, cuando le arrojó un iPhone a la cara, rompiéndole la nariz y casi su globo ocular.

"La cruda verdad es que aprendí lo que se siente al ser inmovilizado y abofeteado repetidamente, golpeado con tanta fuerza que sentí que me cortaba el viento, me arrastraron por el pavimento, me golpearon la cabeza, me pellizcaron hasta que me rompió la piel, me empujaron contra un muro", fue parte de terrible relato.