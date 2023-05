"Pucha la mina chora": María Luisa Godoy se emocionó hasta las lágrimas con nuevo documental "Brava" sobre Claudia Conserva

Un avance de la serie "Brava", que narra los altos y bajos del proceso de recuperación de la actriz Claudia Conserva en su lucha contra el cáncer desató tristeza en la periodista María Luisa Godoy.

Fue en un capítulo de "Buenas noches a todos" de TVN, conducido por Eduardo Fuentes que se visualizaron las primeras desgarradoras imágenes, mientras que la presentadora de "Buenos días a todos" se mostraba visiblemente afectada.

"Soy muy amiga de la Claudia", señaló Godoy, mientras se encontraba acompañada de el ex La Red Felipe Vidal. Detalló lo buena persona que Conserva fue cuando ella estaba embarazada de su quinto hijo, quien tiene síndrome de down.

"Fue muy empática, yo en ese tiempo quería hablar de ella, no de mí", expresó. "Ahí me dijo lo fundamental que ha sido el 'Pollo', hablamos de cómo estaba la Martina y Renato (sus hijos)". Y agregó: "Me decía que todos se portan impresionante, y que son relevantes".

Ese fue el momento más emocionante de la noche. "Lo que me emociona mucho de la Claudia, es que independiente de lo mal que está pasando, yo pensaba: 'Qué impactante', porque ella me llamaba a mí para saber cómo estaba Domingo, o veía una foto o sabía alguna cosa y me llamaba y me decía: ''Marita', cuéntame cómo salió tal cosa', y preocupada".

"Ante ese tipo de situaciones, "Uno dice: 'Pucha, la mina chora, con todo lo que está viviendo'", cerró con la voz quebrada.