¿Qué es Nepo Baby? El concepto que "ofende" a los famosos de Hollywood y el mundo

Un reciente artículo de New York Magazine (vía Vulture) instaló en la conversación el concepto de "nepo baby", el cual está destinado a aquellas personas cuyos padres son famosos.

La publicación, centrada en rostros de Hollywood, buscaba mostrar cómo estos "nepo babies" se habían visto beneficiados en la industria cinematográfica por el solo hecho de ser hijo o hija de estrellas. Zoë Kravitz, Lily Rose-Depp, Maude Apatow y Maya Hawke, entre otros, destacaban en el artículo.

El concepto sobrepasó la conversación periodística y llegó a los llamados "nepo babies". Por ejemplo la actriz Jamie Lee Curtis, hija de Tony Curtis y Janet Leigh se definió a sí misma como "la nepo baby original", aunque se distanció del apodo.

"Está diseñado para disminuir, ofender y dañar. Para que sepan, he navegado durante 44 años con las ventajas de mi parentezco y he reflexionado hacia dónde me ha llevado la fama, así que no traten de decirme que no tengo valor por mi misma", escribió en su cuenta de Instagram.

La actriz Kate Hudson también se refirió al tema a través de una entrevista a Independent: "Veo a mis hijos y somos una familia de contadores de historia. Definitivamente está en nuestra sangre. La gente puede llamarlo como quiera, pero eso no va a cambiar", aseguró.

Eve Hewson, hija del cantante Bono de U2, acaba de ser confirmada como la protagonista de la serie "The Knick" con Clive Owen, además de integrar el elenco de la serie "Bad Sisters" de Apple TV+.

Luego de haber bromeado con el tema, Hewson aseguró que "siempre he sido muy consciente de lo mucho que el nombre de mi padre me ha ayudado en la actuación".

For those of you who have just tuned in to my existence, I am asked about my privilege a lot. And I have always been very keen to state how much my father’s name helped me get a start in acting. I am beyond grateful for the opportunities I’ve had in my life.