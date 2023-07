"¿Qué importa si es facho y le gusta Kast?": Pablo Herrera defendió a Alberto Plaza

El cantante Pablo Herrera hizo una curiosa defensa a su colega y amigo Alberto Plaza, quien en los últimos años se ha dedicado a difundir propaganda política.

La voz de "Tengo un amor" se refirió a las críticas de las que ha sido objeto Plaza por su postura política y aseguró que "me da pena por él y por la gente porque de verdad no lo conocen. Me da pena por la sociedad chilena que sea tan chica de que un hueón diga algo que no les gusta y lo hacen mierda", cuestionó en el programa "Buenas noches a todos".

"¿Qué importa si el hueón es facho, de derecha y le gusta Kast? ¿O Boric? ¿Es buena o mala persona? Es alguien que ha hecho canciones buenísimas. No dos ni tres, si no que muchas, que son parte del cancionero de varias generaciones en Chile", agregó Herrera.

Pablo Herrera sostuvo que "desafortunadamente él se quiso meter en la política porque le gusta", aunque considera que su amigo "es bueno para eso".

"Alberto tiene una tendencia que al parecer los artistas no pueden tener. ¿Bono de qué tendencia es? Es millonario y no le importa. Lo mismo Sean Penn que anda con traficantes y nadie dice nada", continuó.

Herrera señaló que Plaza es distinto en la intimidad y que "es de las personas más consecuentes que conozco". "Puedes conversar de todo con él porque sabe mucho de todo y si no tiene la razón, te lo dice. Creo que sería un gran Senador", remató.