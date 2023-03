"¿Qué les pasa?": Pedro Pascal responde al amor que genera en redes sociales

Con su participación en series como "The Last of Us" y "The Mandalorian", además de su innegable carisma, el actor Pedro Pascal se ha vuelto uno de los personajes más queridos de la industria de Hollywood.

Incluso el chileno ha sido calificado por varios como "el novio de Internet" gracias a la gran simpatía que genera con cada una de sus apariciones.

El portal SensaCine tuvo la oportunidad de conversar con Pascal a propósito de la tercera temporada de "The Mandalorian" y le consultó por los elogios que recibe a diario en redes sociales y por este calificativo que se ha ganado en la web.

"¿Pero qué le pasa a la gente que le gusta en un viejo como yo? No entiendo, qué ha pasado culturalmente, cómo puede pasar todo esto", bromeó el actor.

Luego agregó que los fans deberían "enfocarse en Harry Styles", y concluyó preguntándose irónicamente "¿qué les pasa?".