"Que salga todo bien": Oriana Marzoli revela que habló con Aylén Milla tras saber que padece cáncer

A finales del 2014, Oriana Marzoli y Aylén Milla coincidieron en el reality show "Amor a Prueba", donde forjaron una cercana amistad que terminó abruptamente el año pasado.

Sin embargo, la venezolana aprovechó para dar a conocer que estuvo en contacto con Milla, luego de que esta revelara que padece un agresivo cáncer de mama triple negativo.

"Muchísimas personas han preguntado si le había escrito a Aylén, ¿cómo no voy a hacerlo?", dijo la modelo en un vídeo de la plataforma Mtmad.

"Independientemente de que nosotras no tengamos la relación de antes, obviamente le he escrito por privado", continuó, añadiendo que espera "de corazón que salga todo bien, que se recupere y estoy seguro que será así",

"Todas mis fuerzas desde aquí, como ya le he dicho a ella que por supuesto me ha contestado y me ha agradecido el mensaje", sentenció la exchica reality.