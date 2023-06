"Que solucione sus problemas solo": Thais Jordão confirma quiebre amoroso con Iván Núñez

A raíz de reiteradas polémicas con la exesposa de Iván Núñez, Thais Jordão, quien fuera pareja del periodista por 3 años, confirmó el fin de su relación.

La brasileña, que decidió separarse hace una semana, dijo a Las Últimas Noticias que "ya estaba un poco agotada de no poder vivir una vida tranquila".

"Quiero salir de los problemas de Iván con su exmujer. Que ellos arreglen sus temas, que Iván solucione sus problemas solo. Yo no tengo nada que ver", declaró la mujer al medio.

Jordão, que comparte un hijo de 2 años con el presentador de TVN, aseguró que el "no poder vivir la relación en paz" fue el principal motivo para ponerle punto final.

"A mí me gusta llevar una vida discreta y tranquila. Ha sido difícil, estoy muy estresada porque veo que él no se defiende de algunas injusticias que también son hacia mí. Yo no puedo salir a aclarar o defenderme, así que fue lo mejor y no volveré atrás", explicó la trabajadora de una empresa de sustentabilidad.

Tras su divorcio en 2019, Marlene De la Fuente, madre de 4 de los hijos de Núñez, ha hecho fuertes declaraciones en su contra, acusando infidelidades y el no pago de pensión de alimentos, motivo por el que el Tribunal de Familia ordenó a TVN retener una parte del sueldo del periodista.