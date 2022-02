Quentin Tarantino está a la espera de su segundo hijo junto a su esposa Daniella Pick

Fue confirmado que el reconocido director de cine estadounidense, Quentin Tarantino (58), confirmó que con su pareja, la cantante israelí Daniella Pick (38), se convertirán en padres por segunda vez.

La buena nueva fue revelada por el representante del creador de "Once Upon a Time in Hollywood", y acompañará a su hijo de dos años que ambos tienen en común, aunque no ofreció detalles sobre el género ni el nivel gestacional.

La pareja, que contrajo matrimonio en su casa de Beverly Hills durante 2018, se ha encontrado viviendo los dos últimos años en Tel Aviv, Israel, ciudad donde su primer retoño, Leo, nació en 2020.

Anteriormente, Tarantino bromeó al decir que estuvo a punto de no nombrar así a su hijo "porque la gente asumiría que se lo puse en honor a Leonardo DiCaprio", expresó en "Jimmy Kimmel Live!" a mediados del año pasado.

Además, afirmó que junto a él se encuentra aprendiendo hebreo, ya que juntos ven programas de televisión de niños en el país de Oriente Medio.